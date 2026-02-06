Avellino, Cultura in Città: cambio sede per due eventi
Gli spettacoli del 7 e 8 febbraio si svolgeranno al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino
Cambio di location per due appuntamenti della rassegna organizzata dal Comune di Avellino attraverso la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”.
A seguito del via libera della Regione Campania, gli eventi del 7 ed 8 febbraio, inizialmente programmati presso il Teatro Eliseo si svolgeranno al Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino.
Cambiano sede i seguenti spettacoli:
- Nicki Nicolai & Stefano Di Battista – “Mille Bolle Blue”
Sabato 7 febbraio 2026, ore 21:00
- Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello – “Il Cielo è Pieno di Stelle”
Domenica 8 febbraio 2026, ore 18:00
Resta confermata la formula della prenotazione online obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili. I link per la prenotazione saranno presto attivi sulle pagine dedicate a Nicki Nicolai & Stefano Di Battista eFabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello presenti nella sezione “Focus Eventi” presente sul portale del Comune di Avellino.
La prenotazione garantirà il posto fino all’orario di inizio dello spettacolo; oltre tale termine, i posti non occupati saranno assegnati al pubblico eventualmente presente.
Eventuali ulteriori aggiornamenti organizzativi saranno comunicati attraverso comunicati stampa ufficiali e i canali dedicati alla rassegna “Avellino Cultura in Città”.