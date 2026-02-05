Ugl Matera: la sanità lucana cambia passo

Tempi di attesa ridotti e organizzazione migliorata dei Pronto Soccorso

“I dati Agenas certificano un cambio di passo della sanità lucana e smentiscono le ricostruzioni dei consiglieri regionali di centrosinistra”.

Lo dichiara Pino Giordano, segretario Ugl Matera, sottolineando come i risultati finora ottenuti siano frutto dell’impegno dell’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico.

Le rilevazioni Agenas evidenziano performance positive per i cinque ospedali lucani, con un ruolo di primo piano per i presìdi di Matera e Policoro, che registrano risultati significativi in numerose aree cliniche strategiche, oltre a progressi sui tempi di attesa e sull’organizzazione dei Pronto Soccorso.

“Numeri chiari – aggiunge Giordano – che confermano il lavoro dell’assessore Latronico e del direttore generale dell’ASM Maurizio Friolo, il cui impegno sta contribuendo al rilancio della sanità del territorio materano. Di fronte a dati oggettivi, le polemiche dell’opposizione appaiono puramente strumentali”.

Giordano richiama anche il confronto tenutosi a Roma tra la Conferenza delle Regioni e il Ministero della Salute: “Apprezziamo che l’assessore Latronico abbia ribadito la specificità della Basilicata e delle regioni a bassa densità demografica. Il riparto del Fondo sanitario nazionale non può basarsi esclusivamente sul numero degli abitanti, ma deve tener conto della dispersione territoriale e dei maggiori costi dell’assistenza”.

“La sanità pubblica non è terreno di scontro ideologico – conclude Giordano – ma una leva fondamentale di coesione sociale, sviluppo economico e contrasto allo spopolamento. L’Ugl Matera continuerà a vigilare e a sostenere questo percorso, a tutela dei cittadini e degli operatori sanitari di Matera, Policoro e dell’intero territorio, affinché il diritto alla salute non dipenda dal luogo di residenza ma dalla qualità del servizio pubblico”.