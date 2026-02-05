Prima partecipazione alle elezioni e vittoria con il 61% dei consensi

“Si sono svolte le elezioni per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso lo stabilimento Stellantis Security di Pratola Serra. Un risultato significativo per l’Ugl Metalmeccanici che, con il 61% delle preferenze, ha eletto il proprio rappresentante conquistando l’unico seggio disponibile”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Avellino Ettore Iacovacci e il Coordinatore Automotive Arturo Fiorillo.

“Si tratta di un risultato importante, considerando che per la prima volta l’Ugl Metalmeccanici ha partecipato alle elezioni RLS nello stabilimento, ottenendo sin da subito la fiducia della maggioranza dei lavoratori”.

A ricoprire il ruolo di RLS sarà il sig. Mario Brancaccio, già RSA presso Stellantis Security, figura di riferimento per l’impegno costante a tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori.

“L’Ugl Metalmeccanici esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia la commissione elettorale, tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno scelto di sostenere il nostro candidato, ribadendo l’impegno quotidiano per la sicurezza, la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento”.