Riduzione della TARI fino al 20% per le attività che donano beni alimentari

Il 5 febbraio ricorre la Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare, campagna pubblica di sensibilizzazione “Spreco Zero” realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, del Ministero degli Affari Esteri e di ANCI. “2030 Calling” è il tema della 13° edizione. Un anno fa la stima eseguita sulla base del Rapporto 2025 dell’Osservatorio Waste Watcher International fissava in 369,7 grammi settimanali lo spreco settimanale pro capite al quale bisogna tendere per centrare nel 2030 l’Obiettivo 12.3 dell’Agenda di sostenibilità, ovvero il 50% dei 737,4 grammi registrati al momento dell’adozione dell’Agenda 2030.

In quest’ottica, con l’intento di far risparmiare sulle tasse, aiutare chi è in difficoltà ed evitare gli sprechi alimentari, il “Regolamento per l’applicazione della TARI” del Comune di Sant’Agnello, prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e

produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari a persone in condizione di bisogno o all’alimentazione animale, venga applicata una riduzione della tariffa TARI proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Le attività interessate dovranno presentare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio per il quale si chiede la riduzione, la seguente documentazione: dichiarazione riportante i quantitativi totali effettivamente donati, attestazioni rilasciate dai soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi ricevuti e copia del documento d’identità del dichiarante.

La riduzione, fino al 20%, della quota variabile TARI verrà applicata parametrando la quantità di cibo donato al coefficiente di produzione presuntiva della TARI con riferimento alla specifica attività commerciale svolta.

Tale riduzione della TARI per le attività che donano beni alimentari, contribuendo così ad evitare gli sprechi e ad aiutare chi è in difficoltà, è stata introdotta con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 23/04/2025 nel “Regolamento per l’applicazione della TARI” visionabile nella versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Sant’Agnello (sezione Aree tematiche -> Tasse e Tributi -> Tari – Tassa Rifiuti. Link diretto: https://trasparenza.comune.sant-agnello.na.it/portal/tributi/tari/).