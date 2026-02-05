“Ambiente, energia e protezione civile al centro delle politiche regionali”

“Assumo questo incarico con la consapevolezza che l’ambiente è una delle sfide più urgenti per la Campania. Da subito saremo al lavoro per rendere la VII Commissione Permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile un vero motore di cambiamento, in grado di incidere concretamente sulle politiche regionali”. Ha dichiarato a margine della votazione il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Salvatore Flocco.

“Servono azioni concrete, monitoraggi efficaci, bonifiche reali e un’azione istituzionale forte per restituire sicurezza e dignità alle comunità che vivono in aree come la Terra dei Fuochi. L’ambiente è una priorità politica e sociale: dalla tutela delle risorse idriche alla salvaguardia delle aree naturali, serve una visione chiara che metta al centro la qualità della vita dei campani e uno sviluppo davvero sostenibile”.

“Un’attenzione particolare sarà dedicata al rafforzamento della Protezione Civile regionale – continua Flocco – a partire dal supporto alle campagne di prevenzione contro il fenomeno degli incendi boschivi, dalla gestione delle emergenze legate al dissesto idrogeologico e al bradisismo, e dall’aggiornamento dei piani di Protezione Civile alla luce delle criticità più recenti. L’obiettivo è costruire un modello coordinato ed efficace, in collaborazione diretta con le forze dell’ordine, le forze di polizia, i Vigili del Fuoco e tutte le componenti del sistema di Protezione Civile”.

“Lavorerò con rigore, competenza e ascolto dei territori, affinché la Regione Campania sia sempre più vicina alle persone e in grado di garantire diritti reali. Sono certo – conclude Flocco – che con il supporto dei commissari e la collaborazione delle assessore al ramo potremo realizzare, con lo stesso approccio pragmatico che ha sempre guidato il mio impegno istituzionale, interventi concreti e risultati importanti per la tutela delle comunità e per il futuro della nostra regione”.