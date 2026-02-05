Montoro (AV) – banconote false e arnesi da scasso

I Carabinieri arrestano un 40enne di Altavilla (AV) e denunciano due complici

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 40enne di Altavilla Irpina e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino altre due persone (un uomo e una donna originari della provincia di Napoli), ritenute responsabili, in concorso, dei reati di “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”.

I tre si erano recati presso un esercizio commerciale del comune di Montoro, dove avrebbero tentato di effettuare un acquisto utilizzando una banconota contraffatta da 50 euro. La commerciante, accortasi della falsità del biglietto, ha chiesto spiegazioni a uno degli uomini che, vistosi scoperto, le ha strappato la banconota dalle mani dandosi alla fuga.

L’immediato intervento dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra ha permesso di avviare tempestive attività di ricerca che hanno condotto al rintraccio e al blocco dei tre soggetti.

Le successive perquisizioni personali e veicolari hanno consentito di rinvenire ulteriori banconote false da 50 euro (per un valore complessivo di 950 euro), nonché attrezzatura atta allo scasso, il tutto sottoposto a sequestro.

L’attività è poi proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 40enne, che ha portato al rinvenimento di altre tre banconote false, sempre da 50 euro, anch’esse sequestrate.

Alla luce degli elementi raccolti, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, è scattato l’arresto dell’uomo, convalidato dal giudice del Tribunale di Avellino.