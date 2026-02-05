Ciro Buonajuto eletto presidente della Prima Commissione regionale
Alla guida della Commissione Affari Istituzionali della Regione Campania
“Questa mattina sono stato eletto presidente della Prima Commissione, un ruolo che mi inorgoglisce e che affronto con la piena consapevolezza della responsabilità che questo incarico comporta. Il mio lavoro sarà improntato alla piena serietà e autonomia, nell’esclusivo interesse dei cittadini campani” dichiara Ciro Buonajuto al termine dell’elezione a Presidente della Commissione Affari Istituzionali della Regione Campania.
“Spero vivamente che le dinamiche interne ai partiti, che fino ad ora hanno indirizzato ogni decisione, non prevalgano sulla necessità di affrontare i problemi strutturali che attanagliano la Regione Campania – dalla sanità ai trasporti, dalle politiche sociali alle infrastrutture – e che richiedono interlocutori seri e affidabili. Serve un metodo di lavoro condiviso da tutti, fondato sulla chiarezza e sul rispetto degli impegni. È su questo terreno che si misura la credibilità della politica, non sulle mere distribuzioni di incarichi”.