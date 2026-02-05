Il Comune promuove l’iniziativa “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”

Il Comune promuove l’iniziativa “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a una delle tradizioni più sentite e identitarie della comunità atripaldese.

L’appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale “L. Cassese”. L’incontro intende valorizzare il significato storico, sociale e culturale dei Focaroni, guardando al contempo alle prospettive future: tutela delle tradizioni, coinvolgimento delle nuove generazioni, promozione del territorio e innovazione nella comunicazione e nell’accoglienza.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno:

Paolo Spagnuolo, Sindaco

Raffaele Barbarisi, Presidente del Consiglio Comunale

Raffaele Labate, Assessore alla Pubblica Istruzione

Interverranno:

Luigi Barbati, Presidente Regionale UNPLI Campania

Maria Assunta Galluccio, Presidente Pro Loco Atripalda

Don Ranieri Picone, Parroco della Chiesa di S. Maria del Carmine

Don Luca Monti, Parroco della Chiesa di S. Ippolisto Martire

Le conclusioni saranno affidate a:

Enzo Maraio, Assessore al turismo, promozione del territorio e innovazione digitale della Regione Campania

«I Focaroni – dichiara il Sindaco – rappresentano un patrimonio di memoria e appartenenza che unisce la città. Con questo incontro vogliamo rafforzare la consapevolezza del valore della tradizione e, insieme, costruire una visione capace di parlare anche alle nuove generazioni: identità, partecipazione e promozione del territorio devono camminare nella stessa direzione».