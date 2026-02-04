I carabinieri denunciano una persona per scarico di reflui industriali

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’inquinamento del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, accertavano nel comune di Solofra, la fuoriuscita di reflui industriali da un pozzetto di ispezione della rete fognaria che confluivano direttamente nel corso d’acqua sottostante.

Le indagini, condotte anche mediante l’ausilio di apparati di video sorveglianza e mirate attività investigative, consentivano di accertare che il liquidatore della società incaricata della gestione della rete fognaria industriale nel polo conciario non aveva provveduto alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. In particolare, i carabinieri, verificavano che da un pozzetto di ispezione fuoriuscivano reflui industriali che, oltre a cattivi odori nell’area circostante, contaminavano il terreno limitrofo per poi confluire direttamente nel corso d’acqua sottostante con evidente pregiudizio dell’ambiente.

Alla luce degli illeciti accertati, i militari ponevano sotto sequestro preventivo il pozzetto di ispezione interessato e deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il liquidatore della società di manutenzione della rete fognaria industriale. I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente al fine di contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno.