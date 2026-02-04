Un progetto che promuove merende sane e sostenibili per scuole, ospedali e luoghi pubblici

NutriHub è un progetto innovativo che punta a promuovere snack salutari e a chilometro zero attraverso un distributore automatico, sarà presentato giovedì 5 febbraio 2026 al Fruit Logistica di Berlino. L’evento, che si tiene dal 4 al 6 febbraio 2026, è uno degli appuntamenti più importanti per l’industria ortofrutticola a livello mondiale. NutriHub è un progetto innovativo che punta a promuovere snack salutari e a chilometro zero attraverso un distributore automatico, sarà presentato giovedì 5 febbraio 2026 al Fruit Logistica di Berlino. L’evento, che si tiene dal 4 al 6 febbraio 2026, è uno degli appuntamenti più importanti per l’industria ortofrutticola a livello mondiale.

L’idea di NutriHub è quella di promuovere, con l’aiuto della Coldiretti Campania, snack a chilometro zero, selezionati con l’aiuto di Campagna Amica. Prodotti da proporre attraverso un distributore automatico come alternativa a quelli ultra processati.

“NutriHub presenta, con la Coldiretti Campania, un progetto che ha l’obiettivo ambizioso di cambiare le abitudini della merenda dei più giovani proponendo una alternativa salutare e sostenibile” spiega la biologa nutrizionista Francesca Marino, ideatrice e responsabile scientifica del progetto.

“I prodotti sono selezionati da Campagna Amica di Coldiretti, questo per garantire la massima qualità e sostenibilità” ha dichiarato Salvatore Loffreda, direttore regionale della Coldiretti.

“Gli obiettivi di NutriHub, il distributore amico sono quelli di promuovere una sana alimentazione e di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti alimentari. A breve termine, vogliamo installare i primi distributori automatici in scuole, ospedali e luoghi pubblici”, ha aggiunto Francesca Marino.

I lavori dell’evento di presentazione saranno aperti dall’intervento del direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda. Si entra nel vivo con la relazione di Francesca Marino che illustrerà i dettagli di Nutrihub e la sua valenza scientifica.

La parte tecnica è affidata a Mario D’Antuono di EspressoMat che ha messo a disposizione la macchina distributrice dei prodotti, questi ultimi saranno illustrati dal fondatore dell’azienda fornitrice dei prodotti la O.P. Amico Bio Enrico Amico. La parte scientifica sarà arricchita dalla presenza del direttore generale dell’Asl di Caserta Antonio Limone, fra i partner dell’iniziativa.

NutriHub è un progetto che parte dalla Campania ma può essere replicato in ogni regione d’Italia attraverso la rete capillare della Coldiretti e magari anche in Europa grazie all’aiuto di Filiera Italia che sarà presente a Berlino con il suo amministratore delegato Luigi Scordamaglia.