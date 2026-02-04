La nomina per la X municipalità di Napoli viene ufficializzata da una nota stampa

Un nuovo membro entra a far parte dell’organigramma partenopeo del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro.

Si tratta di Emanuele Travino a cui la segretaria provinciale per Napoli Maira Nacar da il suo benvenuto:” Accogliamo nella nostra famiglia della legalità Emanuele Travino già simpatizzante del movimento Italia dei Diritti De Pierro e ora anche membro nell’organigramma napoletano quale responsabile per la X Municipalità”.

A ufficializzare la nuova nomina Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna IdD: “Ringrazio la nostra segretaria per la provincia di Napoli Maira Nacar per aver proposto Emanuele Travino come nuovo responsabile per la X Municipalità di Napoli. In accordo con il presidente del movimento Antonello De Pierro abbiamo avallato la scelta di Maira, è quindi con piacere che ufficializzo la nomina di Travino a responsabile perla X Municipalità. A Emanuele – conclude Spinelli – diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro”.