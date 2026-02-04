Diploma in 4 anni per Tecnico Informatico Sviluppo Software

Nasce il progetto di filiera formativa 4+2 ICT – Tecnico Informatico, sviluppo software, promosso dall’IIS “Margherita Hack” di Baronissi: un modello innovativo di integrazione tra istruzione tecnica, formazione professionale, istruzione terziaria non accademica e sistema produttivo, che si inserisce all’interno della sperimentazione nazionale dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale.

L’IIS Margherita Hack di Baronissi ha istituito il percorso quadriennale di istruzione tecnica ad indirizzo informatico, che consente agli studenti di conseguire il diploma in quattro anni, senza riduzione degli obiettivi formativi, grazie a una riorganizzazione del curricolo. Il nuovo indirizzo è caratterizzato da una forte integrazione tra saperi di base e competenze tecnico-professionali, con un uso esteso della didattica laboratoriale e per progetti. Il vantaggio offerto dal nuovo percorso 4+2 è di ottenere un diploma di scuola secondaria di II grado, riconosciuto in tutta l’Unione Europea (livello EQF 5), con lo stesso valore legale del diploma conseguito in 5 anni e di sviluppare competenze spendibili immediatamente nel mercato del lavoro o di proseguire con gli studi accademici, accelerando la carriera di studi.

“L’IIS Margherita Hack offre un’ampia e qualificata proposta formativa: dal Liceo Scientifico, tradizionale, plus e scienze applicate, all’Istituto Tecnico Tecnologico, con il percorso quinquennale tradizionale e il nuovo percorso quadriennale. Quest’ultimo rappresenta un’offerta unica sul territorio nel settore tecnologico, pensata per consentire agli studenti di affacciarsi al mondo professionale e universitario già a 17 anni, con competenze solide, spendibili e coerenti con le richieste dell’innovazione tecnologica – sottolinea la Dirigente Scolastica Roberta Masi - Il valore del percorso è ulteriormente rafforzato dal contributo prezioso delle aziende, attive a livello locale, regionale e nazionale, che collaborano in modo concreto alla formazione, rendendola aderente alla realtà produttiva e alle prospettive occupazionali. Il percorso quadriennale del Margherita Hack è una scelta di qualità, che unisce orientamento consapevole, innovazione didattica e apertura al futuro”.

“Una grande opportunità per i nostri giovani. Il progetto assume inoltre una forte valenza strategica per il territorio, poiché contribuisce a formare teso a formare tecnici informatici specializzati nello sviluppo software, figure professionali altamente richieste, favorisce l’occupazione giovanile qualificata e rafforza l’ecosistema locale dell’innovazione digitale – afferma la Sindaca del Comune di Baronissi, Anna Petta - Un ulteriore elemento qualificante è il forte legame con il sistema produttivo del territorio. Le imprese ICT partner partecipano attivamente alla definizione dei contenuti formativi, alla realizzazione di moduli specialistici, ai project work e alle attività di formazione scuola–lavoro. Attraverso stage, apprendistato di primo e terzo livello, hackathon e commesse simulate, gli studenti entrano in contatto diretto con i contesti lavorativi reali, acquisendo competenze tecniche aggiornate e soft skills fondamentali come il problem solving, la gestione dei progetti e la comunicazione professionale”.

Il percorso forma tecnici informatici specializzati nello sviluppo software, in grado di progettare, sviluppare, testare e manutenere applicazioni informatiche, operare su infrastrutture di rete e servizi cloud, utilizzare strumenti di data analysis, intelligenza artificiale e domotica, specializzarsi in percorsi di robotica e gaming, collaborare efficacemente in team di lavoro.

IL PROGETTO. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il settore dell’Information and Communication Technology costituisce oggi uno dei principali motori di sviluppo economico, innovazione e occupazione qualificata, ma richiede profili tecnici sempre più specializzati, flessibili e pronti a operare in contesti produttivi complessi e in continua evoluzione. In questo scenario, il percorso intende rispondere in modo concreto al disallineamento tra i tempi della formazione tradizionale e le esigenze del mercato del lavoro, costruendo una filiera formativa coerente, continua e orientata ai risultati.

Il valore distintivo del progetto risiede nella sua collocazione all’interno di una filiera 4+2 pienamente integrata. Il percorso quadriennale non è concepito come un’esperienza isolata, ma come il primo segmento di un continuum formativo che comprende i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), i percorsi IFTS e, soprattutto, i corsi biennali dell’ITS Academy ICT Campus di Benevento. Questo assetto consente agli studenti di orientarsi progressivamente, di riconoscere e valorizzare le competenze acquisite e di accedere con maggiore consapevolezza e continuità all’istruzione terziaria non accademica o al mondo del lavoro.