Un momento di restituzione e ascolto civico sui temi di mobilità, lavoro e vivibilità

A seguito dell’ultima classifica sulla qualità della vita che ha collocato Avellino al 77° posto, è stato realizzato un report basato su risposte raccolte tramite un’indagine civica rivolta a chi vive ad Avellino. Il documento restituisce una fotografia dei disagi percepiti quotidianamente – mobilità, lavoro, servizi e vivibilità – e segnala con chiarezza come la questione del collegamento ferroviario emerga con forza tra le priorità della cittadinanza.

La presentazione pubblica del report è fissata per sabato 7 febbraio alle ore 10:00 ad Avellino Scalo: un momento di restituzione, ascolto e confronto collettivo per tradurre i dati in proposte operative.

«Il report mette in luce quanto il tema del treno sia centrale nella vita quotidiana di migliaia di persone. Non è solo una questione tecnica: è una questione di dignità e di futuro per la nostra città», dichiara Claudio Petrozzelli, promotore della petizione “Ridateci il treno” e promotore dell’iniziativa di ascolto civico.