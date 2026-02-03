A Grottaminarda un offerta formativa completa che accompagna i giovani dal diploma al lavoro

«A Grottaminarda una filiera scolastica che porta al sicuro successo lavorativo». Così il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, nell’invitare i ragazzi e le famiglie prossimi all’iscrizione alla scuola superiore, a visitare e ad iscriversi all’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso D’Aquino.

Una serie di indirizzi di studio particolarmente variegata ed una offerta formativa proiettata nel futuro:

ITT Informatica e Telecomunicazioni

- Articolazione Informatica

ITT Elettronica ed Elettrotecnica

- Articolazione Automazione

- Articolazione Elettronica

ITT Chimica, Materiali e Biotecnologie

- Articolazione Biotecnologie Sanitarie

ITE Amministrazione, Finanza e Marketing

ITE Turismo

Liceo Artistico

- Design

- Grafica

- Arti Figurative



«La scuola giusta da scegliere è a Grottaminarda – prosegue il Sindaco Spera – Scegliere l’Istituto San Tommaso D’Aquino non significa solo scegliere una scuola superiore, ma entrare in un polo formativo che ti accompagna direttamente al mondo del lavoro o attraverso l’Università.

Una “Filiera del Successo” che ad ogni indirizzo offre uno sbocco d’eccellenza grazie alla presenza di due ITS Academy di prestigio:

-ITS “TELA” Food 4.0, per diventare protagonisti dell’agroalimentare hi-tech;

-ITS “Antonio Bruno” Meccatronica, per dominare la robotica e l’industria 4.0;

ed ai corsi universitari di due Università di Prestigio nel nostro Campus, Vanvitelli e Unisannio, per chi aspira ad una carriera nelle scienze mediche:

-Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Indirizzo Medico);

-Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche (2 canali attivi).

E da quest’anno c’è anche il

-Master di eccellenza nazionale per le Scienze Infermieristiche.

Siamo il cuore pulsante della formazione e dell’innovazione tecnologica in Irpinia ed in Campania».

Per informazioni, prenotazioni visite e supporto all’iscrizione contattare il numero 0825 1643541.