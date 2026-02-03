Giornata mondiale contro il cancro

Il 4 Febbraio l'Asl di Avellino offre screening gratuiti per promuovere diagnosi precoci

Giornata mondiale contro il cancroÈ il tempo della prevenzione. Con questo slogan l’Asl Avellino celebra la Giornata Mondiale contro il cancro, che si terrà il 4 febbraio, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e promuovere la diagnosi precoce attraverso gli screening oncologici.

L’Azienda Sanitaria Locale offre gratuitamente tre screening che consentono la prevenzione del tumore della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. l tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne, tanto che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili; il cancro della cervice uterina (o del collo dell’utero) è al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne.

Il cancro del colon retto è il secondo tumore più frequente nella popolazione e rappresenta una neoplasia spesso conseguente ad una evoluzione di lesioni benigne che possono trasformarsi, in un periodo molto lungo (dai 7 ai 15 anni), in forme maligne. Una diagnosi precoce in questi tre casi aumenta drasticamente la possibilità di guarigione.

Lo screening della mammella è offerto gratuitamente a tutte le donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 50-69 anni e può essere effettuato presso le unità senologiche dell’Asl presso i Distretti di Avellino e Atripalda e gli ospedali di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

Lo screening della cervice uterina si rivolge alle donne residenti in provincia di Avellino nella fascia di età 25-64 anni e può essere effettuato presso i consultori dell’Asl.
Lo screening del colon retto è offerto alle donne e agli uomini nella fascia di età 50-69 anni ed è possibile accedervi presso il proprio Distretto sanitario di residenza.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Centrale Screening Oncologici al numero 0825.292029 dal lunedì al venerdì ore 9:00 -13:00.

