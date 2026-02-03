Consiglio Provinciale di Avellino, indette le elezioni

Si voterà domenica 15 marzo presso la sede della Provincia

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha firmato il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Avellino. Le elezioni si terranno domenica 15 marzo, dalle ore 8:00alle ore 20:00, nei seggi appositamente costituiti presso la sede della Provincia di Avellino. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo le operazioni di voto.

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni.

Possono essere eletti alla carica di componenti del Consiglio Provinciale, i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori a 6 (sei) e non superiori a 12 (dodici).

Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale, da effettuarsi al 35° giorno antecedente quello della votazione, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione “Elezioni Provinciali” entro il 30° giorno antecedente la votazione. Le candidature e le liste dovranno essere presentate all’Ufficio Elettorale sito nella sede della Provincia, Palazzo Caracciolo – primo piano, nei seguenti giorni: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 22 febbraio e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 23 febbraio 2026.