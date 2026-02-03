Baronissi (SA) – Nasce Registro per l’Assistenza in Emergenza

La Sindaca Anna Petta: “Più sicurezza per tutti i cittadini e per proteggere chi è più vulnerabile”

Baronissi compie un passo decisivo verso una protezione civile più inclusiva e attenta alle fragilità. Con la delibera di Giunta n. 14 del 22 gennaio 2026, l’Amministrazione Comunale ha istituito ufficialmente il Registro volontario comunale per persone con specifiche necessità di assistenza in emergenza, uno strumento pensato per garantire interventi tempestivi e mirati in caso di eventi critici. Il Registro nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai cittadini con difficoltà motorie, sensoriali o altre condizioni di non autosufficienza. Grazie a questo strumento, le operazioni di soccorso potranno essere pianificate con maggiore precisione, riducendo i tempi di intervento e assicurando che nessuno rimanga isolato in caso di emergenza. L’iniziativa rappresenta quindi un’importante innovazione nel campo della protezione civile locale, dove la sicurezza e la solidarietà diventano un impegno condiviso.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha dichiarato: “Con l’istituzione di questo Registro mettiamo al centro la sicurezza di ogni cittadino, specialmente di chi è più vulnerabile. Non si tratta di un censimento, ma di un atto di civiltà basato sulla partecipazione volontaria. In questo modo potremo sapere chi ha bisogno di aiuto e dove intervenire tempestivamente, garantendo protezione e assistenza a chi più ne ha bisogno. È un impegno concreto per costruire una Baronissi più sicura, solidale e attenta alle esigenze di tutti.”

Tra le novità introdotte dal Registro vi è anche la possibilità di indicare eventuali esigenze particolari, come la necessità di supporto per la mobilità o l’uso di ausili specifici. Questo permetterà di pianificare interventi mirati, evitando ritardi e garantendo una risposta più efficace in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o blackout prolungati.

L’Assessore alla Protezione Civile, Alfonso Farina, ha aggiunto: “La pianificazione operativa è il cuore della protezione civile. Questo Registro consentirà ai soccorritori e agli uffici comunali di avere dati precisi e affidabili, indispensabili per intervenire rapidamente e in sicurezza. Le informazioni raccolte saranno strettamente funzionali alle operazioni di evacuazione e assistenza, in piena collaborazione con il sistema di soccorso regionale e nazionale. In pratica, ogni dato diventa uno strumento operativo per salvare vite e tutelare chi si trova in difficoltà.”

Il funzionamento del Registro è semplice e sicuro. L’iscrizione avviene su base volontaria tramite la compilazione di un modulo, che potrà essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato tramite PEC. I dati raccolti riguardano esclusivamente informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, come contatti, indirizzo e indicazioni operative, escludendo dettagli clinici o medici non indispensabili. La documentazione deve essere consegnata in busta chiusa con la dicitura “RISERVATO” e sarà gestita dal Servizio Protezione Civile, con aggiornamenti periodici per garantirne l’accuratezza.

Maria Chiara Barrella, Assessore alle Politiche Sociali, ha sottolineato: “Abbiamo lavorato affinché il Registro fosse improntato al massimo rispetto della riservatezza e della dignità della persona. L’adesione è facoltativa e può essere formalizzata direttamente dall’interessato o dai suoi tutori. La collaborazione tra Politiche Sociali e Protezione Civile è fondamentale: solo conoscendo i bisogni reali dei cittadini possiamo garantire un’assistenza concreta e tempestiva, senza lasciare indietro nessuno.”

Con l’istituzione del Registro, l’Amministrazione comunale punta anche a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della partecipazione volontaria nella protezione civile. Ogni cittadino che deciderà di iscriversi contribuirà a rafforzare la rete di sicurezza del territorio, creando una comunità più resiliente e consapevole. Grazie a questo strumento, ogni cittadino può sentirsi protetto e supportato anche nelle situazioni di emergenza più critiche, rafforzando il senso di comunità e solidarietà e confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nella tutela dei cittadini più fragili.