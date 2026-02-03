Confronto tra enti sul movimento franoso e sugli interventi di messa in sicurezza del Torrente Schiti

Si è svolta questa mattina, 3 febbraio 2026, presso il Comune di Avellino, una riunione istituzionale dedicata all’esame delle gravi criticità connesse al movimento franoso che ha interessato la Strada Statale n. 88 “dei Due Principati”, con particolare riferimento alle condizioni dell’alveo e delle sponde del Torrente Schiti e alle possibili soluzioni da adottare per la mitigazione del rischio e la tutela della pubblica incolumità.

All’incontro hanno partecipato il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, dirigenti e tecnici comunali, nonché i Sindaci dei Comuni di Contrada e Aiello del Sabato, l’avv. Pasquale De Santis e il dott. Sebastiano Gaeta con i rispettivi rappresentanti tecnici.

Nel corso della riunione, il Commissario Straordinario ha ribadito la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale di Avellino a individuare e condividere, in maniera coordinata con gli altri enti coinvolti, ipotesi di intervento finalizzate alla messa in sicurezza dell’area interessata.

I tecnici hanno illustrato lo stato dei luoghi, evidenziando le criticità dell’alveo e delle sponde interessate dal dissesto e la necessità di programmare interventi strutturati, da sviluppare attraverso specifiche ipotesi progettuali e computi metrici, subordinati all’acquisizione dei pareri degli Enti competenti.

I Sindaci di Contrada e Aiello del Sabato hanno manifestato la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, sottolineando l’urgenza di procedere con rapidità alla definizione delle soluzioni tecniche e alla ricerca dei necessari canali di finanziamento.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre comunicato che il Comune di Avellino avvierà interlocuzioni con il Genio Civile Regionale, al fine di concordare le più idonee ipotesi di intervento per la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza della stradina individuata quale soluzione alternativa per la viabilità.