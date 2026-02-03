La squadra di Atripalda (AV) espugna Monte di Procida e arriva in vetta alla classica

La Guancia Volley Academy continua a volare alto e centra la quarta vittoria consecutiva imponendosi in trasferta per 3-1 sul campo della AASD Monte di Procida. Alla fine di una gara intensa e combattuta, gli atripaldesi portano a casa tre punti pesantissimi grazie ai parziali di 17- 28; 25-21; 21-25; 16-25.

La squadra di coach Modica parte forte, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni con un primo set dominato sul piano dell’intensità e dell’efficacia offensiva. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: Monte di Procida sfrutta qualche calo di concentrazione degli ospiti e riequilibra il match aggiudicandosi il secondo parziale. Da lì in poi, però, la Guancia Volley

Academy alza nuovamente il livello del proprio gioco, mostrando solidità in ricezione, ordine nella gestione dei palloni e grande incisività in attacco, elementi che risultano decisivi nel terzo e nel quarto set.

Prestazione solida e concreta quella della squadra di coach Modica, trascinata da un’ottima distribuzione dei punti. Top scorer dell’incontro è capitan Guancia, autore di 21 punti, riferimento

costante dell’attacco atripaldese nei momenti chiave della gara. Ottimo anche il contributo del giovane Morrongiello, che chiude con 17 punti, risultando decisivo soprattutto nella fase centrale

del match.

Con questo successo, la Guancia Volley Academy approfitta del turno di riposo del Volley Volla e, forte di una partita in più, vola in testa alla classifica con 26 punti, due in più proprio del Volley

Volla e tre di vantaggio su Elisa Volley Pomigliano, anch’essa con una gara in meno. Lo sguardo è ora rivolto al prossimo, attesissimo appuntamento: sabato 7 febbraio alle ore 18:30,

presso la Palestra “N. Adamo”, capitan Guancia e compagni ospiteranno proprio l’Elisa Volley Pomigliano nel big match di giornata. Una sfida di importanza capitale per continuare a volare in

vetta e per riscattare il ko dell’andata, in un confronto che promette spettacolo e grande intensità.

La Guancia Volley Academy è avvisata: la strada è quella giusta, ma ora serve un altro passo da grande squadra davanti al proprio pubblico.