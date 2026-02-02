SR88, riapre una corsia

Traffico regolato e lavori in corso tra Contrada e Avellino

Riapre al traffico la strada di collegamento tra Contrada e Avellino. Nella giornata di giovedì tornerà percorribile una sola corsia lungo la SR88, interessata da un movimento franoso nelle scorse settimane. Di pari passo, vanno avanti i lavori per il ripristino completo dell’arteria. L’impresa e i tecnici della Provincia sono già all’opera per l’installazione della segnaletica e degli impianti semaforici per regolare la circolazione. Il transito sarà consentito solo ai mezzi di peso non superiore alle 3,5 tonnellate e a senso unico alternato.

“È questa una prima importante tappa verso il ripristino completo della strada – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Un’azione concreta per mitigare i notevoli disagi dei residenti della zona e di quanti utilizzano questo percorso per raggiungere la città capoluogo. In anticipo rispetto al cronoprogramma, riusciamo ad aprire metà carreggiata. Nei tempi prefissati, contiamo di terminare l’intervento di ricostruzione totale dell’arteria che è stata cancellata dalla frana”.