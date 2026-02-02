Atrani (SA) apre il Comune alla partecipazione dei cittadini

Atrani è il Comune più piccolo d’Italia, ma qui si sta lavorando perché la democrazia sia vissuta ogni giorno dai cittadini. Dopo l’avvio dell’iniziativa “Il Sindaco ascolta”, che ha aperto un canale stabile di dialogo tra cittadini e istituzioni, l’Amministrazione comunale compie un passo ulteriore e presenta “Sindaco per un Giorno – Atrani cresce con la voce di tutti”.

Non un gesto simbolico, ma un’esperienza concreta di cittadinanza attiva: una volta al mese, un cittadino, una cittadina o un gruppo di cittadini residente ad Atrani potrà affiancare il Sindaco e la giunta comunale per un’intera giornata di lavoro, partecipando ad incontri istituzionali, appuntamenti con i cittadini, sopralluoghi, riunioni tecniche e – quando previsto – alla seduta di Giunta.

L’obiettivo è semplice e profondo allo stesso tempo: mostrare dall’interno come funziona la macchina comunale, rendere trasparente il processo decisionale, rafforzare il legame di fiducia tra comunità e istituzioni e avvicinare soprattutto i giovani alla vita amministrativa.

«Ascolto, dialogo, partecipazione non sono parole di circostanza – sottolinea il Sindaco Michele Siravo – ma impegni che abbiamo assunto davanti alla comunità. Con “Il Sindaco ascolta” abbiamo creato un luogo di confronto. Con “Sindaco per un Giorno” apriamo le porte della Casa comunale per far vivere in prima persona cosa significa amministrare, quali sono le responsabilità, le difficoltà, ma anche la passione del servizio pubblico».

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni residenti ad Atrani, con particolare attenzione alla fascia giovanile. La partecipazione è gratuita, non comporta compensi o rimborsi. I partecipanti saranno selezionati tramite avviso pubblico, nel rispetto del principio di rotazione.

Con questo progetto, Atrani conferma una visione chiara: la democrazia non è un momento straordinario, ma un cammino quotidiano fatto di trasparenza, responsabilità condivisa e comunità viva.

Se l’esperienza darà i risultati attesi, l’Amministrazione valuterà la possibilità di estendere il progetto anche agli istituti scolastici del territorio, coinvolgendo studenti e studentesse in momenti dedicati di educazione civica e partecipazione attiva alla vita amministrativa.

Per informazioni e modalità di partecipazione sarà pubblicato apposito Avviso sul sito istituzionale del Comune di Atrani e all’Albo Pretorio online.