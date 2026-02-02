Grazie al programma Gol, cittadini fragili e svantaggiati si inseriscono nelle attività comunali

Lavoro e inclusione, è partito a Monteforte Irpino il Programma “Gol” (“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”) della Regione Campania. Grazie all’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio, la platea dei partecipanti si è allargata da dieci a 32 persone, comprese quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità, in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze e all’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro.

Viene così data la possibilità a 32 persone di avvicinarsi al mondo del lavoro e, al contempo, di incrementare alcuni servizi resi alla comunità. Il nuovo gruppo lavorerà per sei mesi al servizio del Comune di Monteforte Irpino su due linee di attività: manutenzione del verde pubblico e delle strutture comunali ed attività segretariali generiche all’interno del Municipio, come ad esempio l’accoglienza dei cittadini e di visitatori.

Il progetto di avvio al lavoro e di inclusione sociale, finanziato dal Ministero del Lavoro attraverso i fondi dell’Unione Europea Next Generation EU, prende il via grazie ad una grande sinergia tra l’amministrazione comunale e la PowerGiob, con la firma di una convenzione. Molto soddisfatto l’assessore ai Servizi Sociali, Martino De Falco. «Per noi è un progetto molto importante, nel primo giorno siamo stati al fianco dei 32 nuovi addetti e li abbiamo seguiti passo dopo passo nel disbrigo di tutte le necessità. Saremo con loro molto collaborativi, affinché le loro competenze possano crescere giorno dopo giorno, anche nell’interesse dell’intera collettività».