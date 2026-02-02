Tiso: “Passo avanti sulla semplificazione, ora servono misure strutturali per le imprese agricole”

“Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei, apprende con soddisfazione l’accordo di integrazione e implementazione delle banche dati di INPS e AGEA, finalizzato allo scambio delle informazioni relative alle consistenze aziendali delle imprese agricole. Un’intesa che va nella direzione della semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle aziende e dei loro intermediari, oltre a porre le basi per lo sviluppo di un sistema avanzato di business intelligence antifrode. Si tratta di un passo importante nel processo di informatizzazione del Paese – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – utile non solo a contrastare con maggiore efficacia eventuali illeciti, ma soprattutto a ridurre il peso burocratico che grava sulle imprese del settore primario, già fortemente penalizzate da procedure complesse e spesso ridondanti”.

Per Confeuro, tuttavia, questo percorso deve essere ulteriormente rafforzato. “È necessario continuare su questa strada - prosegue Tiso – sviluppando sistemi e politiche strutturali, stabili e coerenti, capaci di facilitare concretamente il rapporto tra le piccole e medie imprese agricole e la pubblica amministrazione”. In tale contesto, Confeuro auspica “un ruolo attivo e determinato anche da parte del Governo nazionale. Servono provvedimenti concreti e mirati – conclude Tiso – per sostenere il comparto agricolo, semplificare gli adempimenti e garantire alle imprese strumenti moderni ed efficienti, in grado di valorizzare il lavoro degli agricoltori e rafforzare la competitività del settore”.