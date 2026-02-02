La frana sulla montagna impone una riflessione collettiva su tutela del territorio

La giornata della Candelora del 2026 non si svolgerà secondo la tradizione.

La frana che ha interessato il territorio negli ultimi mesi del 2025 rende impossibile vivere un momento che per la comunità rappresenta incontro, festa e legame profondo con la montagna. Un’assenza che pesa, anche sulle attività ricettive, e che non può e non deve passare sotto silenzio.

Negli ultimi anni, proprio in occasione delle giornate della Candelora, il circolo Legambiente Avellino ha scelto di adottare il claim “Sacra è la montagna”, per ricordare che la montagna non è solo uno scenario da attraversare o sfruttare, ma un bene vivo, fragile, da rispettare e custodire ogni giorno. Oggi, di fronte a una festa che si sposta e a una montagna ferita, quel messaggio si trasforma in una domanda scomoda ma necessaria:

Sacra è la montagna o sacra era la montagna?

La frana, così come i danni causati dal ciclone Harry che ha devastato ampie aree del Sud Italia, non sono eventi isolati né imprevedibili. Sono il risultato di anni di incuria, di consumo di suolo, di mancata manutenzione, di scelte politiche che hanno rimandato la prevenzione e sottovalutato gli effetti della crisi climatica.

Questa Candelora “diversa” ci invita a una riflessione collettiva e un impegno concreto. Nei prossimi mesi sarà indispensabile:

investire seriamente nella prevenzione del rischio idrogeologico;

avviare una vera cura della montagna, fatta di manutenzione, tutela dei boschi, gestione sostenibile dei territori;

rafforzare le azioni di prevenzione degli incendi, attraverso la manutenzione forestale, il controllo del territorio e il contrasto all’abbandono dei rifiuti;

affrontare la crisi climatica non come un’emergenza occasionale, ma come una priorità strutturale;

coinvolgere le comunità locali in un nuovo patto di responsabilità e rispetto verso l’ambiente.

Legambiente Avellino continuerà a lavorare affinché la montagna torni a essere luogo di vita, di festa e fonte di sviluppo del territorio.

Perché vogliamo poter dire, anche domani, senza esitazioni:

Sacra è la montagna.