Affettività, gentilezza e pari opportunità per le nuove generazioni

Il Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 14 gennaio 2026, con oggetto FSE + 2021-2027. Avviso pubblico “Valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell’educazione affettiva e della gestione delle emozioni”, ha approvato una graduatoria e giudicato finanziabile in ottima posizione il Progetto n.420 del Convitto Nazionale di Avellino dal titolo “Relazioni consapevoli: educazione all’affettività e alla parità”. Esso prevede l’attivazione di percorsi/attività di educazione all’ affettività e alla gestione delle emozioni, finalizzati/e alla diffusione della cultura della gentilezza, della non violenza e delle pari opportunità. Destinatari saranno n. 171 alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo.

L’idea del progetto è consequenziale alle numerose iniziative dell’Istituzione, volte già in passato a promuovere il benessere psicologico, relazionale e sociale, nonché a sensibilizzare la comunità scolastica su temi di grande rilevanza educativa (lo Sportello d’ascolto, incontri svolti per la prevenzione e per la violenza di genere, azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, alle dipendenze e incontri di promozione della salute). L’approccio della proposta progettuale è inclusivo: gli studenti sono coprotagonisti del proprio percorso, sviluppando intelligenza, affettività e integrazione sociale per il benessere individuale e collettivo.

L’obiettivo è l’elaborazione e l’attuazione di una school health policy, orientata al benessere psicofisico degli studenti e dell’intera comunità scolastica, mediante l’implementazione di buone pratiche educative e organizzative. Saranno utilizzate nell’attuazione metodologie partecipative e creative, atte a favorire la riflessione critica, l’ascolto empatico, la rielaborazione dei valori di inclusione, contrastando stereotipi, linguaggi offensivi e dinamiche tossiche, anche digitali, per valorizzare la diversità e promuovere relazioni autentiche e costruttive. L’innovatività risiederà soprattutto nell’approccio multidisciplinare e integrato: psicologico, creativo, teatrale, digitale e istituzionale. L’uso combinato di laboratori esperienziali, strumenti multimediali, debate e attività artistiche permette agli studenti di apprendere valori fondamentali in modo attivo, partecipativo e duraturo, consolidando competenze emotive, relazionali e civiche. Il Rettore Attilio Lieto è estremamente soddisfatto del risultato ottenuto, nella convinzione che il Progetto favorirà ulteriormente la diffusione del messaggio educativo nella comunità, stimolando la partecipazione di famiglie, enti locali e realtà culturali, creando una rete di sostegno e di promozione dei principi di non violenza, uguaglianza e pari opportunità.