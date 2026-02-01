Filiberto Parente: “Buon lavoro a Fico e Spina”

Parente esprime soddisfazione per la nomina di Zaccaria Spina e rilancia il ruolo strategico del Terzo Settore

" E' per le Acli motivo di orgoglio la nomina di Zaccaria Spina all'interno del comitato d'indirizzo regionale per le aree interne". Lo afferma il consigliere nazionale aclista, Filiberto Parente, nell'esprimere compiacimento per la recente delibera regionale. "Quando si parla della Comunità Montana del Fortore – afferma Parente – il pensiero non può che andare a Luigi Bocchino, storico sindaco di Apice che ha sempre nutrito profonda stima nei confronti di Spina, riconoscendone la capacità di guardare lontano e di interpretare con visione il ruolo istituzionale. Per la nostra organizzazione, espressione della società civile, questa scelta è il segno di un lavoro fondato sul radicamento nei territori e su un'attenzione autentica e costante alle comunità locali. A Spina e al nuovo organo presieduto dal governatore della Regione Campania Roberto Fico va il nostro sincero augurio di buon lavoro".

Parente inoltre ricorda il ruolo fondamentale del Terzo Settore nelle piccole comunità: “Le aree interne rappresentano uno dei tratti più autentici e distintivi dell’esperienza Acli. Migliaia di circoli continuano a (r)esistere ogni giorno, spesso tra difficoltà crescenti, per garantire servizi di prossimità, spazi di socialità e momenti di ristoro che tengono vive le nostre comunità. Sostenere il Terzo Settore che anima i territori non è un costo, ma un investimento che si moltiplica: significa rafforzare il capitale sociale e umano, creare legami, generare fiducia e contribuire allo sviluppo di comunità più coese e resilienti. Le Acli – conclude Parente – continueranno a essere presenti, accanto alle persone, per valorizzare questi presidi e promuovere un modello di comunità che mette al centro la dignità, la partecipazione e la cura reciproca”.