Prodotti di stagione e aziende locali secondo i principi Slow Food

Domenica 1 febbraio 2026 Piazza Matteotti ospiterà dunque aziende provenienti dalla Penisola Sorrentina e da tutta la Campania, selezionate secondo i criteri della “decrescita felice”, e i loro prodotti di stagione. Il Mercato della Terra, organizzato a Sant’Agnello dalla Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e Capri, ha l’obiettivo di incentivare la spesa consapevole e l’alimentazione genuina. Secondo i principi del movimento, si impegna a salvaguardare e promuovere la biodiversità locale e a diffondere l’educazione al cibo “buono, pulito e giusto”.

Per conoscere i prodotti e i produttori che saranno presenti al Mercato della Terra e per restare aggiornati sulle attività della Condotta è possibile iscriversi al canale whatsapp al seguente link: https://whatsapp.com/channel/0029Vay20eaJJhza2O4PGe0r