Polizia sequestra cocaina, hashish e un fucile ad aria compressa

Al fine di contrastare l’odioso reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede sempre più spesso coinvolti adolescenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cervinara, all’esito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno tratto in arresto un giovane 26enne del posto, già gravato da numerosi precedenti di polizia, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno individuato il casolare, ubicato fuori dal centro abitato, dove il giovane occultava la sostanza. Durante la perquisizione, gli operanti hanno rinvenuto, oltre ad un bilancino di precisione ed un telefono cellulare utilizzato per l’attività illecita, 50 dosi di sostanza già pronte per essere immesse sul mercato, per un totale di 30.8 g di cocaina e 14.8 g di hashish. Il giovane è stato, inoltre, denunciato per detenzione abusiva di armi in quanto trovato in possesso di un fucile ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 Joule e quindi assimilabile ad un’arma comune da sparo.

Dell’avvenuto arresto è stata notiziato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino. In attesa dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.