Carri, sfilate e laboratori animeranno la città in un grande spettacolo per tutta la comunità

Baronissi è pronta ad accogliere il Gran Carnevale di Baronissi 2026, un evento che trasformerà la città in un grande teatro a cielo aperto fatto di colori, musica, tradizione e spettacolo. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Gran Carnevale, con il supporto del Comune di Baronissi, e nasce dall’unione di numerose realtà associative provenienti non solo da Baronissi ma anche da altri comuni del territorio, come Fisciano, Pellezzano, Montoro e aree limitrofe. Dal 7 al 17 febbraio, le strade e le piazze si animeranno con sfilate, carri allegorici, animazioni e laboratori per bambini, offrendo momenti di divertimento per tutte le età. L’edizione 2026 punta sulla creatività dei maestri cartapestai e sulla valorizzazione delle tradizioni popolari, coinvolgendo attivamente l’intera comunità. L’apertura ufficiale si terrà sabato 7 febbraio alle ore 17:00 con l’inaugurazione del Villaggio di Carnevale in Largo dei Ferrovieri (Casa dell’Acqua), uno spazio dedicato ai bambini con laboratori creativi, giochi e animazioni a cura di Movida in Tour, insieme a Re Carnevale.

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha dichiarato: “Il Carnevale è un momento di gioia e condivisione per tutta la nostra comunità. Vogliamo regalare a cittadini e visitatori un’esperienza capace di emozionare e coinvolgere tutti. Ringrazio chi lavora con passione e dedizione per rendere possibile questo evento.”

La festa proseguirà domenica 8 febbraio alle ore 10:00 con la prima grande Sfilata dei Carri Allegorici, che partirà da Piazza Mercato, attraverserà Via dei Greci e Corso Garibaldi. I carri, realizzati in cartapesta, saranno accompagnati da gruppi mascherati, ballerini e artisti di strada.

Come sottolinea l’Assessore agli Eventi, Giuseppe Giordano: “Ogni carro racconta una storia e rappresenta la creatività di tante realtà diverse che hanno deciso di lavorare insieme.”

L’evento continuerà sabato 14 febbraio alle ore 18:00 con “Carnevale… by Night”, la sfilata notturna che partirà da Via Don Minzoni e Via San Francesco per concludersi a Largo dei Ferrovieri, tra luci, musica e performance itineranti.

Il Consigliere Comunale con delega al Carnevale, Vincenzo Melchiorre, ha aggiunto: “Questa manifestazione è diventata un punto di riferimento per tutto il territorio e rappresenta un forte segnale di collaborazione tra comuni e associazioni.”

Domenica 15 febbraio alle ore 10:00, in Piazza Municipio, si terrà “Pro Loco in Maschera”, una giornata dedicata a famiglie e bambini con spettacoli, animazioni e laboratori. Il gran finale sarà martedì 17 febbraio alle ore 16:00 con la Grande Festa tra Coriandoli, Carri e Mascherine, che attraverserà Via Pagliara e Corso Garibaldi fino a Largo Ambrosoli, con il tradizionale falò di Re Carnevale. Fanno parte del progetto le seguenti associazioni: Maria SS Delle Grazie, Casal Barone Robin Hood, ALVAA, I Ragazzi di Capriglia, ASD Madre Terra, Sogno e Realtà, #84zero84, Insieme Per, Gli Amici di Baronissi, Rione Capo Solofra, Iris, I Ragazzi di Montoro, S. Anna, Luigi e Cecchino Cacciatore, Il Gabbiano. Il Gran Carnevale di Baronissi rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio, promuovere la socialità e sostenere il turismo invernale, con iniziative dedicate anche alle fasce più fragili della popolazione.