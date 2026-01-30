Repole e i sindaci: “Pronti a iniziative concrete di sostegno alla popolazione colpita dalla frana”

“Non possiamo restare indifferenti rispetto al dramma di Niscemi. Come sindaci del Comuni dell’Alta Irpinia esprimiamo la massima solidarietà alla popolazione e stiamo valutando azioni di sostegno concrete per dare una mano ai cittadini in difficoltà”.

Così Rosanna Repole, presidente della Città dell’Alta Irpinia, sulla frana che sta colpendo la città siciliana. “Dal 1980 l’Alta Irpinia ha un debito di riconoscenza verso volontari, associazioni, Comuni e privati di tutta Italia e anche oltre. Ogni evento catastrofico riporta alla memoria la tragedia del terremoto dell’80 ma anche il grandissimo aiuto ricevuto nei giorni e negli anni successivi al sisma”, dichiara la presidente. “È chiaro che la nostra area interna di 25 Comuni potrà fare poco vista l’entità del disastro in atto nella città siciliana, ma ci muoveremo sentendo associazioni e amministratori della zona per dare una mano con le forme che Niscemi stessa riterrà utili”.