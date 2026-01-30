Domenica 1 febbraio la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”

Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 11.00, le secrete dello storico Carcere Borbonico di Montefusco, Monumento nazionale dal 1923, torneranno a vivere attraverso la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”, un intenso viaggio nella memoria collettiva del territorio. Domenica 1 febbraio 2026, alle ore 11.00, le secrete dello storico Carcere Borbonico di Montefusco, Monumento nazionale dal 1923, torneranno a vivere attraverso la rievocazione teatrale “Chi trase a Montefusco”, un intenso viaggio nella memoria collettiva del territorio.

Le voci del Popolo del Carcere, ombre nere che emergono dal buio della storia, guideranno il pubblico in un racconto corale che attraversa i secoli: dalle pratiche di detenzione e tortura dell’età moderna fino al complesso periodo del brigantaggio postunitario. Una performance che non si limita alla ricostruzione storica, ma si fa riflessione profonda sui temi della memoria, della giustizia e della dignità umana.

L’evento si svolgerà all’interno degli ambienti originali del Carcere Borbonico, offrendo un’esperienza immersiva di forte impatto emotivo e simbolico.

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: è pertanto obbligatoria la prenotazione al numero 347 7671415.

La rievocazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Montefusco e la Pro Loco Montefusco, e rientra tra le iniziative del progetto 2 V.I.TE – Visioni per la Valorizzazione strategica innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del territorio di Montefusco e dei suoi casali Santa Paolina e Torrioni.

Il testo e l’adattamento teatrale sono a cura di Emilia Dente, che ha costruito una narrazione capace di restituire voce a luoghi e persone spesso rimasti ai margini della storia ufficiale.