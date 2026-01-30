Sanzionate nuove persone ed entità per la repressione dei manifestanti

La Commissione europea accoglie con favore l’ odierna decisione del Consiglio di adottare ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran. Altre 15 persone e sei entità sono state sanzionate in risposta alla continua e brutale repressione dei manifestanti da parte del regime.

Le misure restrittive consistono nel congelamento dei beni, nell’interdizione di viaggiare verso l’UE e nel divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone inserite in elenco. L’Unione europea segue da vicino la situazione nel paese e rimane pronta a imporre ulteriori sanzioni.

Il Consiglio ha inoltre esteso il divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall’Unione all’Iran di ulteriori componenti e tecnologie utilizzati nello sviluppo e nella produzione di droni e missili. L’Iran ha infatti fornito simili componenti alla Russia, facilitando gli attacchi contro civili e infrastrutture in Ucraina.

Inoltre, il Consiglio ha sanzionato quattro persone e sei entità a causa del loro coinvolgimento nel programma iraniano riguardante droni e missili.

Tali persone sono ora soggette a misure restrittive, tra cui il divieto di viaggio per le persone fisiche e il congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità.