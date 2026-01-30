Abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Tuoro Sant’Antuono a Solopaca

Prosegue l’avanzamento dei lavori della nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Tuoro Sant’Antuono, completando lo scavo della terza galleria più lunga tra le sette previste lungo la tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano.

Situata nel territorio del Comune di Solopaca, in provincia di Benevento, la galleria è lunga circa 1,4 chilometri ed è un’opera tra le più impegnative del lotto, realizzata in contesti geologici molto complessi. Lo scavo, particolarmente articolato, è stato condizionato da importanti rinvenimenti archeologici emersi all’imbocco lato Cancello che hanno reso necessaria l’adozione di alcune modifiche progettuali finalizzate a neutralizzare l’impatto sui tempi di realizzazione.

I lavori della Galleria Tuoro Sant’Antuono sono stati affidati da Rete Ferroviaria Italiana, sotto la direzione lavori di Italferr, al Consorzio Telese Scarl, che raggruppa Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti.

L’intera linea AV/AC Napoli–Bari, parte del Corridoio ferroviario europeo TEN‑T Scandinavia–Mediterraneo e finanziata anche tramite fondi PNRR, prevede 145 chilometri di tracciato, 15 gallerie, 25 viadotti e 20 stazioni e fermate. Le attività rientrano nel progetto “Cantieri Parlanti” del Gruppo FS Italiane, iniziativa dedicata a mostrare ai cittadini l’evoluzione delle grandi opere infrastrutturali e i benefici attesi per i territori coinvolti.