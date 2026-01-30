Nuove decisioni sulle procedure di infrazione per garantire il rispetto della legislazione UE negli Stati membri

Per aiutare i cittadini e le imprese a beneficiare pienamente della legislazione dell’Unione europea, la Commissione mantiene un dialogo costante con gli Stati membri al fine di garantire il rispetto del diritto dell’UE. In caso di non conformità, la Commissione può avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri.

Le decisioni adottate oggi nell’ambito di tale pacchetto di infrazioni comprendono 64 lettere di costituzione in mora e 20 pareri motivati. La Commissione ha inoltre deciso di deferire tre casi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Infine, la Commissione ha deciso di chiudere 72 casi in cui gli Stati membri interessati, in collaborazione con la Commissione stessa, hanno posto fine a un’infrazione e garantito il rispetto del diritto dell’UE.

La Commissione europea è inoltre in procinto di intervenire nei confronti di diversi Stati membri dell’UE che non le hanno notificato i provvedimenti adottati per recepire integralmente dieci direttive dell’UE nei rispettivi ordinamenti nazionali. La Commissione invia a questi Stati membri una lettera di costituzione in mora, che concede loro due mesi per rispondere e completare il recepimento delle direttive.

Le decisioni e i relativi comunicati stampa sono disponibili online. Maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE sono disponibili nella scheda informativa dedicata.