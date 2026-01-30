Dolore per la scomparsa di Ciarcia

Il messaggio del presidente della Provincia per la scomparsa dell'imprenditore irpino

Aggiunto da Redazione il 30 gennaio 2026.
provincia-avellino-650x412Sconvolge e addolora l’improvvisa scomparsa di Michelangelo Ciarcia. Imprenditore e politico di primo piano, è stato protagonista della vita politica e istituzionale della nostra Irpinia. Un percorso importante nel corso del quale ci siamo incrociati tante volte per affrontare temi inerenti agli interessi delle comunità locali. A nome personale e dell’Amministrazione Provinciale esprimo vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”.

Così il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. 

