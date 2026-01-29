La squadra di Atripalda (AV) supera la Vesuvio Oplonti e si avvicina alla vetta in classifica

La Guancia Volley Academy conquista una vittoria importante e dal grande valore, superando la Vesuvio Oplonti con il punteggio di 3-1 in un match combattuto e ben interpretato dal gruppo di coach Modica (parziali: 25-18; 23-25; 25-14; 25-19).

La gara si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa, che impongono subito il proprio ritmo e chiudono il primo set 25-18. Nel secondo parziale arriva la reazione degli ospiti, più incisivi in fase di muro-difesa e capaci di spuntarla nel finale per 23-25. La risposta della Guancia Volley Academy, però, è immediata: nel terzo set i ragazzi di Modica alzano ulteriormente il livello, dominano il gioco e concedono pochissimo agli avversari (25-14). Nel quarto set la squadra gestisce con maturità il vantaggio e chiude il match 25-19, portando a casa tre punti fondamentali.

Il successo assume un valore ancora più significativo alla luce delle difficoltà affrontate durante la settimana. Diversi atleti sono stati costretti ai box per un virus influenzale: assenti capitan Guancia, sostituito egregiamente dal giovane di casa Raffaele Passaro, autore di un’ottima prestazione e Converso, mentre Morrongiello e i fratelli Rivellini sono scesi in campo pur senza essersi allenati nei giorni precedenti, ancora debilitati. Una situazione complicata che rende la prestazione del gruppo ancora più importante.

Mvp della gara certamente il centrale Lombardi che ha chiuso con 15 punti all’attivo ed un’efficienza in attacco del 62%. In generale l’efficacia dell’attacco e la solidità del collettivo, hanno permesso di mantenere l’equilibrio nei tratti salienti della gara. La vittoria permette alla Guancia Volley Academy di accorciare sulla capolista Volla, sconfitta nuovamente in trasferta dal Volley Sessa.

Ora il distacco dalla vetta è di soltanto un punto, rendendo la corsa al primo posto ancora apertissima. Il prossimo appuntamento per i ragazzi di coach Modica è fissato per sabato 31 gennaio alle ore 21:00, in trasferta contro il Monte Volley Procida, formazione ferma a 18 punti, contro i 23 della Guancia Volley Academy e reduce dalla sconfitta sul campo del Volley World Napoli. Un match chiave per continuare la rincorsa alla vetta.