La Fondazione Angelo Vassallo seguirà l’udienza del 30 gennaio 2026 al Tribunale di Salerno

La Fondazione Angelo Vassallo comunica che domani, 30 Gennaio 2026, si terrà la quarta udienza del processo per l’omicidio di Angelo Vassallo presso il Tribunale di Salerno, nella Cittadella Giudiziaria, con inizio alle ore 10:00.

Al termine dell’udienza, la Fondazione ha istituito un punto stampa all’esterno dell’ingresso principale della Cittadella Giudiziaria, dove saranno forniti aggiornamenti e dichiarazioni sul procedimento.

Saranno presenti gli avvocati, insieme al Presidente della Fondazione, Dario Vassallo, e al Vicepresidente, Massimo Vassallo.