Il Senatore racconta la Global Sumud Flotilla e l’impegno del M5S per la pace

Il prossimo giovedì 5 febbraio, alle ore 18, Avellino ospiterà il Senatore Marco Croatti, portavoce del Movimento 5 Stelle, che sarà presente in piazza Libertà, presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo, per una tappa del suo tour dedicato a Gaza.

Durante l’evento, il Senatore Croatti condividerà la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, un’importante iniziativa internazionale volta a portare aiuti, attenzione e solidarietà alla popolazione palestinese e a denunciare le difficoltà e le ingiustizie che vivono quotidianamente.

Ad introdurre il suo intervento sarà la Senatrice Felicia Gaudiano, che insieme a Croatti intende portare avanti un messaggio di pace e di impegno civile. I saluti istituzionali saranno affidati a Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino.

L’evento sarà moderato dalla giornalista Rosaria Carifano di Orticalab.