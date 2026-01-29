Avellino, tappa del Senatore Croatti
Il Senatore racconta la Global Sumud Flotilla e l’impegno del M5S per la pace
Il prossimo giovedì 5 febbraio, alle ore 18, Avellino ospiterà il Senatore Marco Croatti, portavoce del Movimento 5 Stelle, che sarà presente in piazza Libertà, presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo, per una tappa del suo tour dedicato a Gaza.
Durante l’evento, il Senatore Croatti condividerà la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, un’importante iniziativa internazionale volta a portare aiuti, attenzione e solidarietà alla popolazione palestinese e a denunciare le difficoltà e le ingiustizie che vivono quotidianamente.
Ad introdurre il suo intervento sarà la Senatrice Felicia Gaudiano, che insieme a Croatti intende portare avanti un messaggio di pace e di impegno civile. I saluti istituzionali saranno affidati a Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino.
L’evento sarà moderato dalla giornalista Rosaria Carifano di Orticalab.
Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla voce di chi ha vissuto in prima persona le realtà di Gaza, un momento di riflessione e di sensibilizzazione sulla questione palestinese, nel contesto di un impegno costante del Movimento 5 Stelle per i diritti umani e la pace nel mondo.
