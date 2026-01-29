Avellino – Intesa sul torrente Fenestrelle

Siglato il Protocollo d’Intesa per la messa in sicurezza

È stato sottoscritto questa mattina, presso il Comune di Avellino, il Protocollo d’Intesa per l’attivazione di azioni congiunte e istituzionali finalizzate alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del torrente Fenestrelle.

L’accordo è stato firmato dal Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, in qualità di Ente capofila, dal Sindaco di Atripalda, avv. Paolo Spagnuolo, dal Sindaco di Mercogliano, avv. Vittorio D’Alessio, e dal Sindaco di Monteforte Irpino, dott. Fabio Siricio.

Il Protocollo disciplina la collaborazione tra i quattro Comuni attraversati dal torrente Fenestrelle per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativa a interventi di riqualificazione idraulica, ambientale e paesaggistica, con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico, aumentare la sicurezza del territorio e migliorare la qualità urbana.

Il Comune di Avellino, in qualità di capofila, assumerà il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante, coordinando le attività progettuali attraverso un ufficio di progettazione intercomunale. Gli altri Enti collaboreranno fornendo supporto tecnico-amministrativo e predisponendo gli stralci progettuali relativi ai rispettivi territori, al fine di garantire una visione organica e condivisa degli interventi.

L’intesa rappresenta un passaggio strategico per l’accesso a finanziamenti regionali, statali ed europei, in particolare nell’ambito del programma FSC 2021–2027 – Patto per lo Sviluppo della Campania, dedicato alla tutela e al miglioramento della qualità ambientale.