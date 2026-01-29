Avellino, incontro in Comune

Protocollo d’intesa tra i Comuni per la tutela e la riqualificazione del Fenestrelle

29 gennaio 2026
comune di avellinoOggi in Comune un altro importante passo avanti nella realizzazione del Parco Fenestrelle: i Sindaci dei Comuni di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino e il Commissario Straordinario, la dott.ssa Giuliana Perrotta, si incontreranno alle ore 11:00 presso il Comune Capoluogo per sottoscrivere un protocollo d’intesa finalizzato a presentare dei progetti unitari per la realizzazione di una rete fognaria che intercetti tutti i reflui delle abitazioni dei vari comuni che si affacciano sulle sponde del Fenestrelle.

