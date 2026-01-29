Eventi gratuiti tra Teatro Gesualdo, Teatro Eliseo e i luoghi della cultura di Avellino

Il Comune di Avellino, in linea con le strategie del Piano Cultura e Turismo 2024-2025 approvato dalla Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 14 novembre 2024, ha il piacere di presentare alla città un nuovo cartellone di eventi culturali e musicali denominato “Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini”. Il progetto, realizzato con il contributo regionale di € 250.000, mira a promuovere la cultura, la musica e le arti performative sul territorio, valorizzando il centro storico e gli spazi teatrali cittadini.

“Avellino Cultura in Città – Rassegna di musica, teatro e spettacoli per bambini” propone un fitto calendario di appuntamenti che si svolgeranno tra Teatro Eliseo, Teatro Gesualdo, Cripta del Duomo, Chiesa del SS Rosario e Grotte di Villa Amendola, con spettacoli di musica, teatro e attività per famiglie e bambini. Per ogni evento l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

IL CARTELLONE DEGLI EVENTI

Sabato 31 gennaio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo

Danilo Rea in “Piano Solo”

Domenica 1° febbraio 2026 – 18:00

Teatro Eliseo

Compagnia Italiana di Operette in “Gran Galà dell’Operetta”

Venerdì 6 febbraio 2026 – 20:00

Teatro Eliseo

“Elsa e il Castello di Ghiaccio” – Il Musical

Sabato 7 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo

Nicki Nicolai & Stefano Di Battista in “Mille Bolle Blue”

Domenica 8 febbraio 2026 – 18:00

Teatro Eliseo

Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello in “Il Cielo è Pieno di Stelle”

Giovedì 12 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo

Roberto Pambianchi & Band in “Battisti Legend “

Venerdì 13 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Gesualdo

“Enzo Avitabile & Peppe Servillo Duet”

Sabato 14 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Gesualdo

Eugenio Bennato in “Musica del Mondo”

Domenica 15 febbraio 2026 – 11:00

Grotte di Villa Amendola

“Ti Conosco Mascherina” Favola itinerante per bambini

Domenica 15 febbraio 2026 – 18:00

Teatro Eliseo

“Vaiana – La Prescelta dell’oceano” Il Musical

Giovedì 19 febbraio 2026 – 20:00

Cripta del Duomo

“Lumiere & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela”

Venerdì 20 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo

Javier Girotto e Vince Abbracciante Duo

Sabato 21 febbraio 2026 – 21:00

Teatro Eliseo

“That’s Napoli” Live Show ideato e diretto dal M° Carlo Morelli

Domenica 22 febbario 2026 – 20:00

Chiesa del SS Rosario

Gennaro Desiderio & Laura Cozzolino in “Note del Mio Cammino…” Concerto per violino e pianoforte.