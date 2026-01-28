Trapanese annuncia l’imminente presentazione di una proposta di legge regionale

“Il disegno di legge nazionale sui caregiver è inaccettabile perché non riconosce adeguatamente il valore di chi dedica la propria vita alla cura dei propri familiari più fragili”. Dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Luca Trapanese.

“Ieri il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza a Roma accanto ai caregiver italiani, persone che non chiedono favori ma diritti, tutele e risorse. È una mobilitazione che nasce dall’assenza di risposte realmente efficaci da parte del Governo Meloni”.

“Tra i miei primi atti in Consiglio regionale della Campania ci sarà la presentazione di una proposta di legge regionale sui caregiver, pensata per offrire un supporto reale, concreto e aderente ai bisogni quotidiani di chi si prende cura di un familiare non autosufficiente. Il Movimento 5 Stelle lavorerà seriamente, confrontandosi con esperti, associazioni, con chi vive ogni giorno sulla propria pelle il peso e la responsabilità della cura”.

“Mi impegnerò perché questa proposta non abbia un colore politico, ma possa essere condivisa e approvata dall’intero Consiglio regionale. La disabilità – conclude Trapanese – non è una bandiera di parte: è una questione che richiede dignità e rispetto”.