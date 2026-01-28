“Insieme”, il percorso del CSV Irpinia Sannio

Il primo degli incontri territoriali in programma ad Ariano Irpino (AV)

ARIANO IRPINO_page-0001Il CSV Irpinia Sannio ETS – CESVOLAB avvia il percorso “INSIEME. Il futuro si costruisce soltanto insieme”, un ciclo di incontri territoriali di ascolto e confronto rivolti alle comunità di Irpinia e Sannio, in vista dell’Assemblea Elettiva per il rinnovo degli Organi Sociali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare il processo di rinnovo degli organi associativi attraverso un dialogo aperto e partecipato con le organizzazioni di volontariato, gli enti del Terzo Settore e i volontari dei territori.

Un percorso condiviso per raccogliere idee, bisogni e proposte utili a definire le priorità del nuovo mandato, rafforzando il ruolo del volontariato come motore di coesione sociale e sviluppo delle comunità locali.

Un appuntamento è in programma ad Ariano Irpino (AV):

I INCONTRO – Ariano Irpino (AV)

Identità, territori e dono. Il volontariato che unisce Irpinia e Sannio

29 gennaio 2026 Ore 17.00 Sala Conferenze del Palazzetto dello Sport, via Cardito – Ariano Irpino (AV)

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto sui valori fondanti del volontariato, sul legame con i territori e sul significato del dono come elemento centrale dell’impegno civico. Il CSV Irpinia Sannio – CESVOLAB invita tutte le realtà del Terzo Settore e i cittadini interessati a partecipare attivamente, contribuendo a costruire insieme il futuro del volontariato locale.

