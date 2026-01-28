Studenti e cittadini sensibilizzati su sicurezza, bullismo, truffe e prevenzione dei furti

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni.

Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno incontrato circa 100 studenti dell’Istituto Comprensivo “Elia Botto Picella”. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno conosciuto l’organizzazione dell’Arma e le principali attività istituzionali, approfondendo temi di attualità quali l’uso consapevole del telefono cellulare, i rischi del web e il fenomeno del bullismo. Numerose le domande rivolte dai ragazzi, alle quali hanno risposto, per le rispettive competenze, i Comandanti della Compagnia di Baiano e della Stazione di Forino. Gli studenti hanno inoltre assistito a una simulazione di comunicazione tra la Centrale Operativa e una pattuglia esterna, comprendendo l’importanza della tempestività e del coordinamento nei servizi di controllo del territorio.

Parallelamente, proseguono gli incontri informativi dedicati alla cittadinanza, con particolare attenzione alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane e dei furti in abitazione. In tale contesto, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Chianche, Castelfranci e Greci hanno incontrato i fedeli al termine delle funzioni religiose, rispettivamente presso le chiese di San Felice, San Nicola e Maria SS. del Carmine a Montaguto.

Nel corso degli incontri sono state illustrate le principali tecniche utilizzate dai truffatori, come quelle dei finti appartenenti alle forze dell’ordine, dei sedicenti operatori di servizi pubblici o dei presunti parenti in difficoltà, fornendo indicazioni pratiche su come riconoscere e contrastare tali raggiri. Sono stati inoltre forniti consigli utili per prevenire i furti in abitazione, raccomandando di adottare comportamenti prudenti, soprattutto in caso di assenze prolungate, di verificare sempre la corretta chiusura di porte e finestre, di evitare di diffondere sui social network informazioni relative a periodi di assenza da casa e di segnalare tempestivamente al numero di emergenza 112 la presenza di persone o veicoli sospetti.

È stato infine ribadito l’invito a diffidare di richieste di denaro o informazioni personali, a non aprire la porta a sconosciuti e a rivolgersi senza esitazione alle Forze dell’Ordine in caso di dubbi o situazioni sospette.

Le iniziative si inseriscono nel più ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto a rafforzare il rapporto di fiducia con la popolazione e a tutelare le fasce più vulnerabili, attraverso una presenza costante e un’attività informativa capillare.