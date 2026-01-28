Notizie, avvisi e aggiornamenti del Comune direttamente sullo smartphone dei cittadini

Da oggi, 28 gennaio 2026, il Comune di Baronissi inaugura il proprio canale WhatsApp ufficiale, un nuovo strumento digitale pensato per avvicinare cittadini e istituzioni e portare informazioni di pubblica utilità direttamente sugli smartphone. La novità rappresenta un importante passo avanti nel percorso di digitalizzazione e innovazione dei servizi comunali, offrendo aggiornamenti in tempo reale su eventi, lavori pubblici, viabilità, comunicazioni urgenti e altre attività rilevanti per la comunità. L’iscrizione al canale è semplice, gratuita e completamente autonoma: basta seguire pochi passaggi per ricevere le notifiche direttamente sul proprio dispositivo mobile. Gli utenti possono gestire la propria iscrizione in qualsiasi momento, garantendo flessibilità e totale controllo del servizio. Il canale WhatsApp va così ad arricchire l’offerta informativa già presente sui social e sul sito istituzionale, creando un ulteriore punto di contatto diretto tra Comune e cittadini.

“Con l’attivazione del canale WhatsApp – dichiara la Sindaca Anna Petta – intendiamo rendere la comunicazione con i cittadini più diretta, rapida e accessibile. È uno strumento che porta informazioni importanti sullo smartphone di tutti, senza barriere e senza complicazioni. La digitalizzazione dei servizi pubblici non è solo una questione tecnologica, ma un modo concreto per facilitare la vita delle persone, rendere le informazioni più chiare e coinvolgere tutta la comunità”.

“WhatsApp è ormai uno strumento quotidiano per milioni di persone – aggiunge l’Assessora all’Innovazione Tecnologica e Digitale Anna Sica – e rappresenta il canale ideale per condividere notizie, aggiornamenti e informazioni di servizio in tempo reale. Con questo progetto vogliamo semplificare l’accesso alle informazioni, facilitare i rapporti con l’Amministrazione e offrire ai cittadini un dialogo più diretto e immediato con il Comune. Si tratta di un servizio moderno, pratico e completamente gratuito, pensato per rispondere alle esigenze di cittadini di tutte le età”.

Il nuovo canale WhatsApp conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale di Baronissi nel rendere la comunicazione istituzionale sempre più inclusiva, efficace e vicina alle esigenze della comunità. Grazie a questa iniziativa, ogni cittadino potrà ricevere in tempo reale informazioni utili per la vita quotidiana, partecipare più attivamente alle attività della città e rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda il territorio. L’obiettivo è chiaro: rendere la comunicazione pubblica più vicina alle persone, più semplice da comprendere e sempre più partecipativa.