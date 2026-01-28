Confeuro avvia il percorso all’interno dell’ASviS per l’Agenda 2030

Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, ha incontrato ieri a Roma Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), rete che riunisce oltre 300 soggetti della società civile impegnati nell’attuazione in Italia dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’incontro, costruttivo e di grande rilevanza, segue la recente adesione di Confeuro all’ASviS, fortemente voluta dal presidente Tiso nella convinzione che si tratti di “un passo significativo che rafforza l’impegno di Confeuro sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale. Oggi più che mai – ha sottolineato Tiso – fare rete è fondamentale: l’unione di competenze, esperienze e visioni rappresenta una forza imprescindibile per affrontare le sfide globali che attendono il settore agricolo e il Paese dal punto di vista della sostenibilità”.

Il presidente nazionale di Confeuro ha dunque ringraziato il direttore scientifico Enrico Giovannini e tutta la squadra dell’ASviS per l’accoglienza e la disponibilità dimostrata: “Siamo pronti ad avviare un percorso all’interno dell’Alleanza che siamo certi sarà proficuo e stimolante. Confeuro è pronta a offrire il proprio contributo per favorire lo sviluppo di una solida cultura della sostenibilità a tutti i livelli, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle opportunità per l’Italia legate all’Agenda 2030 e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In questo contesto, il mondo agricolo – ha concluso Andrea Tiso – può e deve essere protagonista di questo percorso, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza alimentare e a una crescita equilibrata e sostenibile dei territori”.