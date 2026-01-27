UE, nuova task force su alimenti importati

Obiettivo: rispetto degli standard europei e controlli armonizzati alle frontiere

Aggiunto da Redazione il 27 gennaio 2026.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

commisione europeaLa Commissione europea ha istituito ieri una task force con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità dell’UE di garantire che le importazioni rispettino gli standard europei, sostenendo al contempo l’occupazione e la crescita dei produttori dell’Unione.

La task force si concentrerà in particolare sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sui residui di pesticidi e sulle azioni di monitoraggio coordinate a livello UE su specifiche categorie di prodotti importati. Riunendo le competenze della Commissione e degli Stati membri, contribuirà a un’ulteriore armonizzazione dei controlli sulle importazioni in tutta l’Unione, elaborando raccomandazioni per azioni congiunte e individuando i casi in cui saranno necessarie ulteriori misure amministrative o normative per rafforzare i controlli.

Le rigorose norme europee in materia di importazioni — che riguardano l’igiene degli alimenti e dei mangimi, la sicurezza dei consumatori e lo stato sanitario degli animali e delle piante — mirano a garantire che tutti i prodotti importati rispettino gli stessi elevati standard di quelli provenienti dal mercato interno. I controlli alle frontiere sono pertanto essenziali per verificare la conformità degli alimenti e dei mangimi ai requisiti previsti dalla normativa. Le norme dell’UE si applicano a tutti i prodotti commercializzati sul mercato europeo, indipendentemente dalla loro origine.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it