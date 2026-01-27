Mostra fotografica su Auschwitz e Birkenau: dal 6 febbraio un percorso di memoria e riflessione

La Giornata dedicata alla Memoria delle vittime del genocidio nazista durante la Seconda Guerra Mondiale è una ferita aperta nella coscienza collettiva. In un’epoca segnata da eventi che, sempre più, destano preoccupazione per la convivenza pacifica e dignitosa di tutti i popoli, ricordare la Shoah e, con essa, ogni forma di orrore perpetrato nei confronti di innocenti, è un dovere e una responsabilità anche nei confronti delle nuove generazioni.

Nell’ambito delle attività previste per la Giornata della Memoria 2026, il Comune di Sant’Agnello in collaborazione con la Fidapa sezione Penisola Sorrentina, promuove la mostra di foto d’autore, frutto del reportage fotografico realizzato da Raffaele Federico nei campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

La mostra verrà inaugurata venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 11:00 nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Agnello alla presenza della cittadinanza e degli studenti. Interverranno il Sindaco Antonino Coppola, l’autore delle fotografie Raffaele Federico, il Presidente del Centro Studi e Ricerche “Bartolommeo Capasso” Enzo Puglia, la Presidente della Fidapa sezione Penisola Sorrentina Cristina d’Esposito e la Past Presidente Mena Gentile. Le scuole del territorio saranno invitate a visitare la mostra, nell’intento di accompagnare i ragazzi in una riflessione sull’argomento. La mostra sarà visitabile dal 6 al 13 febbraio all’interno del Palazzo Municipale negli orari di apertura degli Uffici Comunali ed è a ingresso libero e gratuito.

Istituita dal Parlamento italiano con la legge n.211 del 20 luglio 2000, la Giornata della Memoria ricorre ogni 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, vasto complesso di oltre 40 campi di concentramento, luogo simbolo della persecuzione antisemita.