Avviso dell’ASL Avellino per prestazioni aggiuntive nei Presidi di Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi e Moscati

L’Asl Avellino scende in campo per dotare i Presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e dell’AORN “San Giuseppe Moscati” di Avellino di nuovo personale medico, per la durata di 6 mesi, per l’erogazione di prestazioni sanitarie relative alla gestione dei codici bianchi e verdi presso i rispettivi Pronto Soccorso, con l’obiettivo di garantire un’assistenza più rapida ed efficace e ridurre i disagi legati all’aumento stagionale degli accessi.

L’avviso per la manifestazione di disponibilità oraria, pubblicato dall’Azienda Sanitaria Locale, è riservato ai Medici del Ruolo Unico di Assistenza primaria a tempo indeterminato e determinato dell’Asl Avellino, con incarico di 24 e 38 ore settimanali; al personale medico convenzionato a tempo indeterminato e determinato per il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale e di coordinamento nelle Centrali Operative Territoriali (COT), finalizzato all’acquisizione di disponibilità oraria al di là delle 38 ore settimanali; ai medici in graduatoria aziendale definitiva di disponibilità.

Il personale medico che risponderà alla manifestazione di interesse, dovrà espletare prestazioni aggiuntive inerenti alla gestione dei codici di minore impatto presso i Pronto Soccorso dei due Presidi Ospedalieri “Frangipane – Bellizzi” di Ariano Irpino e “Criscuoli – Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi e dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Le attività del personale aggiuntivo in forza ai due Pronto Soccorso dell’Asl e a quello del “Moscati” potranno essere erogate nei turni 8:00 – 20:00 e 20:00 – 8:00 nel rispetto dell’organizzazione delle strutture interessate. Per il personale del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, l’espletamento delle prestazioni, inoltre, sarà subordinato al nulla osta del Direttore dell’Unità operativa.

Il personale medico interessato a manifestare la propria disponibilità è invitato a presentare domanda in carta semplice entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso esclusivamente all’indirizzo PEC protocollo@pec.aslavellino.it allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità e di indicare l’oggetto: “Manifestazione di disponibilità oraria attività assistenziali Pronto Soccorso dei PPOO di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi e dell’AORN San Giuseppe Moscati di Avellino”.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’UOC Cure Primarie ai numeri 0825.292076 – 0825.292135 – 0825.292062

Nella sezione AVVISI, raggiungibile dal portale www.aslavellino.it, il testo completo dell’avviso con l’allegato per presentare domanda.