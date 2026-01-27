Equipe di Chirurgia Vascolare esegue procedura avanzata su paziente in condizioni critiche

È arrivato in ospedale in condizioni critiche, con una patologia che non lascia margini di attesa. Un uomo di 71 anni, residente in provincia di Napoli, è stato preso in carico in emergenza dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per una grave dissezione dell’aorta toraco-addominale, una delle più complesse e pericolose emergenze in ambito vascolare. Per il paziente è stato necessario ricorrere a una procedura di particolare rilievo, eseguita in pochi centri italiani altamente specializzati.

L’intervento ha riguardato una lesione della parete dell’aorta che interessa contemporaneamente il tratto toracico e quello addominale. Nello specifico, una lacerazione interna del vaso aveva creato due canali di scorrimento del sangue, compromettendo la normale circolazione e mettendo a rischio l’irrorazione degli organi vitali.

La procedura è stata eseguita dall’équipe dall’Unità operativa di Chirurgia Vascolare, diretta da Loris Flora, all’interno della nuova e moderna sala operatoria ibrida dell’Azienda, un ambiente all’avanguardia che integra la tradizionale sala operatoria con apparecchiature avanzate di diagnostica per immagini.

Dal punto di vista tecnico, i chirurghi, attraverso un accesso femorale, hanno inizialmente eseguito, con sistema ecoguidato, una settotomia aortica, ovvero un taglio controllato della parete interna (lamella di dissezione) che separava i due canali (“lume falso” e “lume vero”) creatisi nell’aorta a seguito della dissezione. «Questa fase è particolarmente delicata – evidenzia Flora -, richiede esperienza e precisione di manovra per guidare la teleferica a cavallo della lamella e intervenire con l’elettrobisturi nel punto giusto». Successivamente al taglio della lamella, è stata impiantata un’endoprotesi toraco-addominale, un dispositivo che può essere paragonato a un tubo rinforzato inserito all’interno dei vasi sanguigni, con la funzione di stabilizzare l’aorta, ripristinare un corretto flusso del sangue e proteggere le arterie dirette agli organi addominali.

L’intervento si è svolto con successo e ha consentito di associare due procedure complesse in un’unica seduta operatoria. Il paziente, trattato anche nell’immediato post-operatorio dai cardioanestesisti diretti da Arianna Pagano, è in buone condizioni e in procinto di essere dimesso dall’Unità operativa di Chirurgia Vascolare.